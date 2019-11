Mann geht mit Axt und Bombenattrappe in Spielhalle – das SEK überwältigt ihn

Ein Mann geht mit einer Axt in eine Spielhalle. Das SEK rückt an – und Entschärfer der Polizei. Das Motiv ist noch unklar.

Buchholz. Das SEK hat im niedersächsischen Heidekreis einen 29-Jährigen überwältigt, der sich mit einer Axt und einer Bombenattrappe in einer Spielhalle verschanzt hatte. Er wurde am Samstag unverletzt festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Am Körper des Mannes befanden sich Behältnisse mit herausragenden Kabeln. Entschärfer der Polizei stellten fest, dass es sich um eine Attrappe handelte.

Der Mann aus dem Heidekreis hatte nach Angaben der Polizei vom Abend die Spielhalle mit einer Axt und einem Hund betreten und mit der Waffe auf die Spielautomaten eingeschlagen. Zu dem Zeitpunkt hielten sich vier Personen dort auf. Drei flohen, die vierte Person versteckte sich in einem Nebenraum – und kam dann ebenfalls unverletzt frei. Zunächst hatte es geheißen, der Mann habe im Ort ein Geschäft verwüstet.

Hund des Täters wurde erschossen

Bei dem SEK-Einsatz wurde der Hund des Täters erschossen. Der polizeibekannte Mann wurde festgenommen und in eine psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könne eine politische oder religiöse Motivation ausgeschlossen werden, hieß es. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

RND/dpa