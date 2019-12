Überschwemmung in Marseille Überschwemmungen in Südfrankreich am vergangenen Wochenende. Quelle: imago images/teamwork

Südfrankreich drohen Überschwemmungen und Hochwasser In Südfrankreich drohen erneut Hochwasser und Überschwemmungen. In den Départements Drôme und Vaucluse gilt die zweithöchste Warnstufe. Schon vergangenes Wochenende hatten Unwetter Choas im Süden des Landes verursacht. Paris. Eine Woche nach heftigen Unwettern drohen im Süden Frankreichs erneut Hochwasser und Überschwemmungen. Wegen starker Regenfälle rief der französische Wetterdienst Météo France für die Départments Alpes-Maritimes und Var an der Küste im Südosten des Landes am Sonntag die höchste Warnstufe aus. In den Départements Drôme und Vaucluse galt die zweithöchste Warnstufe. Weil die Böden bereits gesättigt seien, könnten sie nicht mehr Wasser aufnehmen, erklärte der Wetterdienst. Schon vergangenes Wochenende viele Unwetter Heftige Unwetter hatten bereits am vergangenen Wochenende Chaos in Südfrankreich verursacht. Es waren Straßen gesperrt, zwischen der Ferienmetropole Nizza und der Hafenstadt Toulon fuhren zeitweilig keine Züge mehr, zahlreiche Orte wurden überflutet. Mindestens sechs Menschen kamen ums Leben. RND/dpa