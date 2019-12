Schüsse in New Orleans – mindestens zehn Verletzte

Im französischen Viertel in New Orleans sind am frühen Sonntag mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Zwei Personen wurden laut US-Medien schwer verletzt.

New Orleans. Mindestens zehn Menschen sind auf der Canal Street im französischen Viertel in New Orleans durch Schüsse verletzt worden. Das berichten lokale Medien. Ein Mann soll am frühen Sonntagmorgen in dem belebten Ausgehviertel das Feuer eröffnet haben.

Die Opfer seien in lokale Krankenhäuser gebracht worden, heißt es bei „NBC Philadelphia“. Zwei Personen seien schwer verletzt. Wie es den anderen geht, ist bislang unklar.

Die Polizei habe eine Person angehalten, wie sie auf Twitter bestätigte. Noch sei unklar, ob die in Gewahrsam genommene Person etwas mit der Schießerei zu tun hat. Die Ermittlungen sind im Gange.

Weitere Infos folgen.

RND/msc