„Will and Grace“-Schauspielerin Shelley Morrison gestorben

Die „Will and Grace“-Schauspielerin Shelley Morrison ist tot. Sie starb am Sonntag im Krankenhaus Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles an Herzversagen, wie Pressesprecherin Lori DeWaal mitteilte. Morrison wurde 83 Jahre alt.

Am bekanntesten war Morrison für ihre Rolle als salvadorianisches Hausmädchen Rosario Salazar in der Comedy-Serie „Will and Grace“, die sie von 1999 bis 2006 spielte.

Vor „Will and Grace“ spielte Morrison unter anderem Sister Sixto in der Serie „The Flying Nun“. Außerdem war sie seit den 1960ern Gastdarstellerin in Dutzenden Fernsehserien und erschien in Filmen neben den Schauspielern Gregory Peck, Anthony Quinn und Salma Hayek.

RND/AP