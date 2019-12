Bauarbeiter finden Skelett im Garten von Günther Jauchs Restaurant

Auf dem Gelände der Villa Kellermann in Potsdam haben Bauarbeiter ein menschliches Skelett entdeckt. Ein Verbrechen schließt die Polizei jedoch aus. In der Villa betreiben Sternekoch Tim Raue und TV-Moderator Günther Jauch ein Restaurant.

Potsdam. Gruseliger Fund in Potsdam: Bauarbeiter haben am Montagmorgen auf dem Gelände der Villa Kellermann in Potsdam ein Skelett entdeckt. In der Villa betreibt der Berliner Sternekoch Tim Raue ein Restaurant, an dem auch Fernsehmoderator Günther Jauch beteiligt ist.

Wie die „Potsdamer Neueste Nachrichten“ berichten, wurde das Skelett in etwa 30 Zentimeter Tiefe entdeckt. Die Gärtner hatten gerade mit einem Minibagger gearbeitet, als sie zuerst einen Unterschenkelknochen, dann Patronenhülsen und schließlich den Schädel des Skeletts entdeckten.

Die Männer riefen die Polizei, die mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst und der Unteren Denkmalschutzbehörde anrückte.

Keine Anzeichen für ein Verbrechen

Anzeichen für ein Verbrechen gebe es jedoch nicht, teilte die Polizei mit. Bei dem Skelett handele es sich vermutlich um einen toten russischen Soldaten. Dafür spreche unter anderem die gefundene Munition. Nun soll sich der Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V. Landesverband Brandenburg um die würdevolle Bestattung der Überreste kümmern.

Wie die „Bild-Zeitung“ berichtet, sollen die Knochenteile des menschlichen Skeletts zunächst aber gerichtsmedizinisch untersucht werden, um Alter, Herkunft und Liegezeit der Leiche zu ermitteln

RND/msc