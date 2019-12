Pietro Lombardi liegt im Krankenhaus: „Operation gut überstanden“

Sänger und „DSDS“-Juror Pietro Lombardi hat eine erfolgreiche Operation hinter sich. Das teilte er seinen Fans auf Instagram mit.

Sänger Pietro Lombardi (27, „Senorita“) hat einen erfolgreichen Eingriff am Knie hinter sich. „Operation gut überstanden“, schrieb der „DSDS“-Juror mit einer Reihe Dankes-Emojis und einem Herzen auf Instagram. „Es war eine Knie-OP“, kommentierte er später selbst. Auf dem Bild ist der einstige „DSDS“-Sieger im Krankenhausbett zu sehen, während das rechte Knie dick einbandagiert unter der Decke hervorschaut. Lombardi ist sichtlich guter Laune, was neben der OP vielleicht auch an den vielen Snacks auf dem Beistelltisch liegen könnte. Dazu kamen noch viele Genesungswünsche.

„Schnelle Genesung, Bro!!!“, schrieb Ex-Bachelor Andrej Mangold (32), während Model Sarah Harrison (28) „Gute Besserung“ sendete. Weitere Genesungswünsche kamen unter anderem von Profiboxer Manuel Charr (35), Fußball-Profi Dominique Heintz (26), „DSDS“-Kollegin Oana Nechiti (31) und Rapper Massiv (37). Ex-„Berlin – Tag & Nacht“-Star und DJ Jan Leyk (35) hingegen ging etwas weiter und gab noch selbst einen Wunsch ab: „Im Januar dann zusammen Flickflack bei unserem gemeinsamen Gig! Gute Genesung, Bro.“

RND/jwl/spot