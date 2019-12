Kriminaltechniker untersuchen einen Tatort in der Willingdale Road in der Nähe der Debden Park High School. In der Grafschaft Essex nördlich von London ist ein Mann mit seinem Auto in eine Gruppe von Schülern gerast und hat dabei einen Zwölfjährigen getötet. Quelle: Rick Findler/PA Wire/dpa

Mann rast mit Auto in Schülergruppe – Junge (12) tot In den englischen Grafschaft Essex rast ein Autofahrer in eine Schülergruppe ein Zwölfjähriger stirbt. Der Mann flüchtet zunächst, wird später festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen Mordes. London. In der Grafschaft Essex nördlich von London ist ein Mann mit seinem Auto in eine Gruppe von Schülern gerast und hat dabei einen Zwölfjährigen getötet. Vier weitere Teenager und eine 23-Jährige seien bei dem Zwischenfall verletzt worden, der von der Polizei inzwischen als Mord und mehrfacher Mordversuch eingestuft wurde, berichtete die Agentur PA in der Nacht zum Dienstag. „Wir gehen davon aus, dass die Kollision vorsätzlich erfolgte, daher haben wir Mordermittlungen aufgenommen“, wurde ein Polizeisprecher zitiert. Der 51-jährige Fahrer des Kleinwagens, der nach dem Zusammenprall einfach vom Unfallort vor einer Schule in Loughton flüchtete, wurde mehrere Stunden später festgenommen. RND/dpa