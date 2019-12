Wendler-Freundin Laura hat ein Problem in den USA: Sie spricht kaum Englisch

Ihr Leben in den USA an der Seite von Schlagersänger Wendler genießt Laura Müller in vollen Zügen. Wäre da nicht eine Sache: Ihre Englischkenntnisse halten sich leider in Grenzen.

Laura Müller (19), die Freundin von Schlagersänger Michael Wendler (47), kämpft mit ersten Problemen in ihrer neuen Heimat. Seit etwa einem Jahr lebt sie bei ihrem Freund in Cape Coral im US-Bundesstaat Florida. Ihr Leben in den USA genießt sie dort in vollen Zügen – doch sie hat auch ihre Schwierigkeiten: „Ich kann kein gutes Englisch. Hut ab an alle Menschen, die Sprachen lernen können, ich bin leider nicht so sprachbegabt!“, erklärte die Influencerin bei „Goodbye Deutschland“.

Doch der Wendler reagiert streng: „Ich versuche sie natürlich ein bisschen in Richtung Selbstständigkeit zu schubsen!“ Dann muss Laura Müller nun wohl anfangen, besser Englisch zu lernen.

RND/glomex