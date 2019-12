Fünf Tote bei Gasexplosion in polnischem Skiort, darunter zwei Kinder

Mindestens fünf Menschen sterben bei einer Gasexplosion in einem Haus in Polen. Unter den Opfern sind auch zwei Kinder. Vermutlich verursachte ein Leck in einer beschädigten Pipeline die Detonation.

Warschau. Bei einer Gasexplosion in einem Einfamilienhaus in Südpolen sind fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder. Weitere Menschen werden noch vermisst. Die Explosion ereignete sich laut Nachrichtenagentur PAP am späten Mittwochabend in Szczyrk, einem bekannten Wintersportort in den Karpaten. Das Haus sei zusammengefallen und in Flammen aufgegangen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem Sender TVN24. Hundert Feuerwehrleute und 50 Polizisten sind an der Rettungsaktion beteiligt.

Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle. Die Rettungsarbeiten in den Trümmern dauern aber noch an, Spürhunde sind im Einsatz. „Wir müssen die Trümmer per Hand durchsuchen, schweres Gerät kann nicht eingesetzt werden“, sagte Jaroslaw Wieczorek, Verwaltungschef der Woiwodschaft Schlesien. In dem Haus sollen insgesamt neun Personen gewohnt haben, von denen eine zum Zeitpunkt der Explosion nicht zuhause war.

Gasleitung bei Bauarbeiten vor dem Haus beschädigt

Der polnische Gasversorger PSG geht davon aus, dass eine Gasleitung bei Bauarbeiten direkt vor dem Haus beschädigt wurde. Ein Sprecher sagte, man habe einen plötzlichen Abfall des Gasdrucks registriert. Auch seien in der Nähe des Unglücksorts Geräte gefunden worden, bei deren Einsaz möglicherweise die Leitung beschädigt wurde. Die genaue Unglücksursache müsse aber noch ermittelt werden.

RND/dpa