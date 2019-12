Erfurter Polizei sucht nach vermisster Celine (13)

In Erfurt wird ein 13 Jahre altes Mädchen vermisst. Celine Langenhan wurde zum letzten Mal am Mittwochabend an ihrer Wohnanschrift gesehen. Die Ermittler bitten um Hinweise.

Erfurt. Die Erfurter Polizei sucht nach einem vermissten Mädchen. Die 13-jährige Celine Langenhan wurde zum letzten Mal am Mittwoch gegen 17.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift gesehen und ist seitdem verschwunden.

Celine ist etwa 1,62 Meter groß, hat eine normale Statur und einen hellen Teint. Sie hat schulterlanges, blondes Haar und trägt einen Pony. Celine war mit einem dunkelblauen Pullover mit der Aufschrift „Ellesse“, einer blauen Jeanshose sowie grauen Schuhen, sogenannten Chucks, bekleidet. Außerdem hatte sie einen olivgrünen Rucksack mit der Aufschrift „Adidas“ bei sich. Die Polizei in Erfurt bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort von Celine.

RND/seb