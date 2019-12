Lkw fährt Schlangenlinien, weil der Fahrer einen Erotikfilm guckt

In Schlangenlinien ist ein Lkw in Rheinland-Pfalz unterwegs. Bei einer Kontrolle stellt die Polizei schnell die Ursache für die unsichere Fahrweise fest. Der Mann am Steuer war abgelenkt – von einem Porno.

Birkweiler. Weil er in Schlangenlinien auf einer Bundesstraße unterwegs war, hat die Polizei in Rheinland-Pfalz einen Lkw-Fahrer gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten schnell die Ursache für seine Fahrweise fest: Auf seinem Tablet schaute sich der Brummi-Fahrer während der Fahrt einen Erotikfilm an und war von diesem „gleichermaßen entzückt wie auch fahrtechnisch abgelenkt“, wie er laut Polizei selbst reumütig zugab. Für die Benutzung eines elektronischen Gerätes während der Fahrt musste der Mann ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro zahlen.

RND/seb