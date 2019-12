Queen Elizabeth II.: Palast äußert sich zum angeblichen Rückzug

Wird sich Queen Elizabeth II. in rund anderthalb Jahren zurückziehen oder nicht? Der Palast nimmt nun erstmals Stellung zu den Gerüchten.

Queen Elizabeth II. (93) feiert im April 2021 ihren 95. Geburtstag – und soll dann offenbar von ihren öffentlichen Aufgaben als britische Monarchin zurücktreten. Das deutete erstmals Autor Robert Johnson (55) in der 2018 erschienenen Biografie „Charles At Seventy“ an. Vergangene Woche wurden die Spekulationen um einen möglichen Rückzug dann noch einmal befeuert, als „Express“ unter Berufung auf einen Insider Gleiches behauptete. Aber was steckt wirklich dahinter?

Diese Frage beantwortete nun ein Sprecher aus dem Büro des Thronfolgers, Prinz Charles (71). Gegenüber dem Magazin „People“ sagte dieser: „Es gibt keine Pläne für eine Änderung der Regelung im Alter von 95 Jahren – oder in einem anderen Alter.“ Damit sollte dem Gerücht vorerst der Wind aus den Segeln genommen worden sein.

RND/cos/spot