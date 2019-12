Besonderer Gewinn: „1live Krone“-Sieger Felix Jaehn fliegt mit Mutter nach Mauritius

Felix Jaehn hat wohl schon geahnt, dass die “1live Krone”-Verleihung ein Erfolg für ihn wird. So hat er kurz zuvor als Belohnung für sich eine gemeinsame Reise mit seiner Mutter gebucht.

Bochum. Bei der 20. Verleihung des Radiopreises „1live Krone“ wurde zum ersten Mal auch der „Beste Dance Act“ ausgezeichnet. Felix Jaehn (25, „Close Your Eyes“) konnte sich dabei gegen namhafte Konkurrenz durchsetzen.

Dass er gewinnen könnte, scheint der fleißige Star-DJ geahnt zu haben, denn bereits nachts zuvor hatte er eine ganz besondere Reise gebucht: „Eine Woche ziehe ich noch durch und dann fliege ich nach Mauritius, um mit meiner Mutter Urlaub zu machen“, sagte Jaehn zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Ich habe ewig keinen Urlaub gemacht und gestern entschieden, dass ich mir eine kleine Auszeit nehme. Aber nur in Deutschland zu bleiben, wäre mir zu langweilig gewesen.“

Felix Jaehn hat kleines Häuschen neben dem Zuhause seiner Mutter in Lübeck

Der Musiker hat ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Mutter. „Ich habe neben ihr ein kleines Häuschen in der Lübecker Bucht gebaut. Wir sehen uns also öfter. Aber gemeinsam Urlaub gemacht haben wir schon länger nicht.“

Am 23. Dezember kommt das Mutter-Sohn-Duo zurück nach Deutschland: „Weihnachten sind wir zurück und feiern dann mit der ganzen Familie an der Ostsee.“ Was Jaehn besonders an Weihnachten mag: „Wir kommen alle zusammen. Mein kleiner Bruder studiert in Boston, der Große arbeitet in Hamburg, und mein Dad wohnt mit seiner neuen Frau zusammen. Wir treffen uns alle und haben einfach Zeit, zu kochen und zu quatschen.“

Von Thomas Kielhorn/RND