Rührende Geste: Iren hängen Winterjacken für Obdachlose an Brücke

Ein Ire hat in Dublin die Aktion „Warm for Winter“ ins Leben gerufen. Dabei werden die Menschen dazu aufgerufen, nicht mehr gebrauchte Jacken für Obdachlose an einer Brücke aufzuhängen.

Dublin. Der Winter ist für Obdachlose immer besonders hart. Mit einer rührenden Aktion wollen Menschen aus Dublin ihnen helfen: Sie hängen ihre nicht mehr gebrauchten Winterjacken an eine Brücke, damit Personen, die auf der Straße leben, sie sich nehmen können. Davon berichtet die „Irish Post“.

So stehen an der Ha‘penny-Brücke Schilder, die auf die Aktion hinweisen: „Wenn du eine (Jacke) brauchst, nimm dir eine. Wenn du helfen möchtest, häng gern eine (Jacke) auf“, steht dort. Fotos zeigen, dass schon Dutzende Jacken in verschiedensten Größen an der Brücke im Stadtzentrum hängen. Auch eine Box mit Mützen, Schals und Handschuhen soll mittlerweile dort stehen.

Die Initiatoren der Idee haben auch die Facebook-Seite „Warm for Winter“ ins Leben gerufen, auf der sie von der Aktion berichten. „Bei #warmforwinter geht es darum, den Menschen, die es am meisten in den harten Wintermonaten brauchen, zu helfen“, steht dort als Beschreibung. Patrick Fryers, der die Idee dafür hatte, sagt gegenüber der „Irish Post“, dass er hoffe, dass sich die Idee weiter an andere Orte verbreite. „Auch wenn es nur eine Jacke ist: Bring sie irgendwohin, wo du denkst, dass jemand sie brauchen könnte, und häng sie dort auf.“

RND/hsc