Moderatorin Shary Reeves wirft Bahn-Mitarbeiterin Rassismus vor

ARD-Moderatorin Shary Reeves wirft einer Mitarbeiterin der Deutschen Bahn Rassismus vor. Hintergrund ist ein Vorfall in einem Abteil der 1. Klasse in einem ICE. „Ich fühle mich heruntergestuft und mies“, sagt die 44-Jährige.

Einen offensichtlichen Fall von Rassismus macht die ARD-Moderatorin Shary Reeves (44) bei Facebook öffentlich. Zugetragen hat sich demnach alles am Mittwoch in einem ICE von Köln nach Frankfurt – eine Bahn-Mitarbeiterin soll sie rassistisch erniedrigt haben.

Die Moderatorin („Wissen macht Ah“) suchte einen Platz, als eine Schaffnerin hinter ihr auftauchte und sagte: „Das ist die 1. Klasse!“ Shary Reeves entgegnete: „Das ist Diskriminierung!“, dann habe sie weiter nach ihrem Platz gesucht. Die Schaffnerin habe daraufhin gesagt: „Da kommt keine 2. Klasse mehr.“

Für Reeves, die ein Ticket für die 1. Klasse besaß, ein klarer Fall von Rassismus: „Wenn mir jetzt noch jemand erzählen will, ‚Menschen wie mir geht es ja gut hier in Deutschland‘ oder ‚Rassismus gibt es nicht mehr‘ oder ‚Da sind ja nur ein paar, die das so sehen‘, dann sage ich denen, ’nein, das war die Deutsche Bahn in Person einer Mitarbeiterin'“, schrieb sie bei Facebook. Der „Bild“-Zeitung sagte Reeves außerdem: „Ganz klar: Ich fühle mich heruntergestuft und mies.“

„Die Nazis kriechen wieder aus ihren Löchern“

Für Reeves scheint es kein Zufall, dass sich der Vorfall jetzt ereignete: „Ich habe davon endgültig genug. Ich liebe Deutschland – aber der Rassismus zieht hier wieder Kreise. Es wird wieder normal, so was zu sagen. Ich fahre ja nicht 1. Klasse, weil ich das brauche, sondern weil ich in der 2. Klasse regelmäßig von Fahrgästen doof angemacht werde“, so die 44-Jährige zu „Bild“. Und weiter: „Jetzt reicht es mir! Man muss das beim Namen nennen: Die Nazis kriechen wieder aus ihren Löchern.“

Die Bahn will dem Vorfall nachgehen, eine Sprecherin zu „Bild“: „Wir werden mit der Zugbegleiterin über den Vorwurf sprechen. Kulturelle Vielfalt, Toleranz, Respekt und Offenheit sind Grundwerte der Deutschen Bahn. Daher tolerieren wir auch keinerlei Diskriminierungen oder rassistische Aussagen.“

