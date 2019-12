Taubes Baby hört Stimme seiner Mutter – und quietscht vor Freude

Ein vier Monate altes Baby aus Großbritannien ist nahezu taub. Dank neuer Hörgeräte kann es seine Mutter plötzlich hören – und zeigt eine eindeutige Reaktion. Der Vater des Kindes hat das emotionale Video auf Twitter gepostet.

Ein emotionaler Clip sorgt derzeit in den sozialen Netzwerken für Aufsehen. Darauf zu sehen ist ein vier Monate altes Baby, dass voller Freude in die Kamera quietscht. Doch so ganz selbstverständlich ist das nicht: Das kleine Mädchen ist von Geburt an nahezu taub, wie das Nachrichtenportal „Wales online“ berichtet. Für die Familie sei das zunächst ein Schock gewesen.

Seit sechs Wochen trägt das Mädchen nun Hörgeräte – und kann plötzlich die Stimmen seiner Eltern hören. Der 32-jährige Vater nahm das zum Anlass ein Video bei Twitter zu posten, auf dem die Reaktion der Kleinen dokumentiert ist, nachdem ihre Eltern morgens die Hörgeräte eingeschaltet hatten. „Sollen wir allen da draußen ‚hallo‘ sagen?“ fragt die Mutter. Die Kleine hört die Stimme ihrer Mutter, fängt sofort an zu quietschten, lächelt in die Kamera und schaut sich erstaunt um.

„Es ist immer großartig, wenn das Kind glücklich ist und es Geräusche hört“, sagt der Vater. Seitdem das Mädchen die Hilfsmittel hat, sei ihr Gehör bereits viel besser geworden, heißt es weiter. Begeistert ist die Familie aber auch von den vielen Reaktionen in dem sozialen Netzwerk. „Die Liebe vieler Menschen auf Twitter ist herzerwärmend und berührend“, sagt der Vater.

So schreibt ein User: „Als Vater von zwei kleinen Kindern ist dies eines der besten Dinge, die ich je in meinem Leben gesehen habe.“ Ein anderer meint: „Wundervoll die Qualität moderner Hörgeräte. Eine sofortige Antwort des wunderschönen Babys! Taubheit wird sie nie zurückhalten.“ Von einem Tweet des Jahrzehnts spricht ein weiterer Nutzer: „Was für eine schöne Tochter Sie haben und wir sollten alle erkennen, wie glücklich wir tatsächlich sind“; schreibt er dazu.

RND/ce