Skurril: Kentucky Fried Chicken verkauft Brennholz mit Hähnchenduft

Vergangenes Jahr war es ausverkauft, nun ist es wieder da: Das Fast-Food-Unternehmen Kentucky Fried Chicken verkauft in diesem Jahr wieder Brennholz mit Hähnchenduft. Kostenpunkt: Rund 20 Dollar.

Winterzeit bedeutet nicht nur kalte Temperaturen und Weihnachten, vielmehr ist es auch die Zeit für flauschige Socken und ein knisterndes Feuer. Wie wäre es dabei zur Abwechslung mal mit einem Geruch von Hühnchen aus dem Kamin? Das Fast-Food-Unternehmen Kentucky Fried Chicken bietet genau das jetzt an, berichtet CNN.

Das Holz mit dem Namen 11 Herbs & Spices Firelog gibt es für 18,99 US-Dollar zu kaufen. Letztes Jahr soll das Brennholz in nur drei Stunden ausverkauft gewesen sein. Und so wollte es Kentucky Fried Chicken in diesem Jahr gleich wieder anbieten. „Seit dem Ausverkauf im letzten Jahr haben wir wöchentliche Anrufe von hoffnungsvollen Fans erhalten, die das 11 Herbs & Spices Firelog in ihre Hände bekommen möchten“, sagt Ross McRoy, Präsident und Gründer von Enviro-Log, welches das Brennholz in Kooperation mit dem Fast-Food-Unternehmen herstellen, gegenüber CNN.

RND/ce