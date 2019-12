Dresdner Riesenstollen bringt knapp vier Tonnen auf die Waage

Das kann sich sehen lassen: Der Dresdener Riesenstollen wiegt in diesem Jahr stolze 3950 Kilogramm, einiges mehr als das Gebäckstück aus dem vergangenen Jahr. Aufgeschnitten wurde er traditionell von dem “Dresdner Stollenmädchen”.

Dresden. Knapp vier Tonnen schwer, 4,10 Meter lang und 1,77 breit: Auf dem 26. Dresdner Stollenfest ist am Samstag der traditionelle Riesenstollen präsentiert worden. Das von Dresdner Bäckern und Konditoren gefertigte XXL-Gebäck wurde bei einem Festumzug durch die barocke Altstadt gefahren. Später wurde das gigantischen Backwerk vom „Dresdner Stollenmädchen“ angeschnitten – mit einem zwölf Kilogramm schweren und 1,60 Meter großen Riesenstollenmesser.

Der Erlös aus dem Verkauf des Dresdner Striezel geht in diesem Jahr an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Dresden, wie der Schutzverband Dresdner Stollen e.V. mitteilte. 500 Gramm des Backwerks kosteten sechs Euro.

100 Kilogramm mehr als im Vorjahr

Der Riesenstollen war von Dresdner Bäckern und Konditoren erst vor wenigen Tagen aus 40 mal 60 Zentimeter großen Stollenplatten zusammengesetzt worden. Insgesamt brachte er den Angaben zufolge 3.950 Kilogramm auf die Waage und damit 100 Kilogramm mehr als im Vorjahr.

An der Herstellung des gigantischen Stollens waren mehr als 60 der 125 Mitgliedsbetriebe des Schutzverbandes beteiligt. Verbacken wurden etwa eine dreiviertel Million Rosinen und Sultaninen, anderthalb Tonnen Mehl sowie mehr als 200 Kilogramm Mandeln.

Ersten Riesenstollen gab es 1730

Jeweils am Samstag vor dem zweiten Advent feiern die Dresdner ihren Stollen. Schirmherr ist Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Den ersten 1.800 Kilogramm schweren Riesenstollen gab der Überlieferung nach August der Starke 1730 in Auftrag. 1994 ließ das Dresdner Bäckerhandwerk die Tradition neu aufleben. Seither zieht das Stollenfest jährlich Tausende Besucher an.

