Ben Becker will seine Tochter nicht in einer Soap sehen

Die Tochter von Ben Becker möchte gern in seine Fußstapfen treten und auch Schauspielerin werden. Das unterstützt der 54-Jährige – hat aber auch klare Vorstellungen, was sie nicht machen soll.

Ben Beckers (54, „Tatort“) Tochter Lilith (19) will es ihrem Vater gleichtun und Schauspielerin werden. Dagegen hat Becker grundsätzlich nichts einzuwenden. In einem Gespräch mit der „Bild am Sonntag“ wünschte er sich allerdings, dass man seine Tochter in keiner täglichen Seifenoper zu Gesicht bekomme.

„Stell dir mal vor, die spielt in irgendeiner Soap mit. Da würde ich einen Koller kriegen“, sagt er darin. Eine klare Ansage von dem Schauspieler, der zuletzt unter anderem im Jubiläums-„Tatort“ mit Ulrike Folkerts zu sehen war.

RND/ros/spot