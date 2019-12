Youtuber Bibi und Julian verschenken Autos an Fremde

Sie haben gemeinsam fast zehn Millionen Abonnenten auf Youtube: Bibi von BibisBeautyPalace und Julian Claßen von Julienco gehören zu den erfolgreichsten Youtubern Deutschlands. Jetzt zeigen sie sich von ihrer großzügigen Seite – und verschenken Autos.

Sie gehören zu den beliebtesten Youtubern Deutschlands: Bibi von BibisBeautyPalace und Julian Claßen von Julienco. Und das könnte sich mit einem aktuellen Video des Paares, das ein gemeinsames Kind hat und ein zweites erwartet, noch mal verstärken: Denn die beiden verschenken jetzt Autos.

In dem Video erzählt Bibi, dass sie in allen Dezember-Videos ein soziales Projekt unterstützen wollen – und dass sie sich diesmal für den Wünschewagen entschieden hätten, ein Projekt, das Menschen, die kurz vor dem Sterben sind, unterstützt und mit ihnen noch mal an ihren Wunschort fährt.

Youtuber kaufen Gebrauchtwagen und verschenken sie

Anschließend starten sie und ihr Mann Julian ihre eigene Aktion: Sie kaufen zwei Gebrauchtwagen – einen VW Beetle sowie einen Fiat Punto – und stellen sich dann an die Straße, wo sie Passanten danach fragen, ob sie einen Führerschein haben und ob sie ein Auto haben. Als sie zwei Leute gefunden haben, bei denen sie das Gefühl haben, dass sie einen Wagen wirklich gebrauchen können, verschenken sie die Autos einfach.

Getroffen hat es eine Familienmutter, die der Youtuberin sogar auf Instagram folgt – und eine zweite Frau, die vor Rührung in Tränen ausbricht.

RND/hsc