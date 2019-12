Mann wirft Pitbull in Käfig in einen Fluss – ein anderer Hund wird zum Retter

Ein brutaler Versuch, seinen Hund umzubringen, kann seinen ehemaligen Halter jetzt ins Gefängnis bringen. Der Mann hatte den Pitbull in einen Käfig eingesperrt und in einen Fluss geworfen. Das Tier überlebte wie durch ein Wunder.

Long Branch. Aaron Davis aus Monmouth County im US-Bundesstaat New Jersey wurde jetzt wegen Tierquälerei verurteilt. Er hatte im Juli 2018 den wehrlosen Hund in einen Käfig gesperrt und am Ufer des Shrewsburry River zurückgelassen – wohlwissend, dass die Flut in dem Meeres-nahen Fluss den Wasserspiegel erhöhen und so das Tier qualvoll ertrinken würde. dem 35-jährigen Davis drohen bei der Straffestlegung im Februar 2020 bis zu 18 Monaten Haft.

Der Zufall rettete dem Hund das Leben. Eine Frau, die ihren Hund morgens um 6 Uhr ausführte, kam an der Uferstell vorbei und hörte ein Bellen. Ihr Hund machte sich auf die Suche, entdeckte das eingesperrte Tier – und Hund sowie Frauchen befreiten den Pitbull.

Eine Stunde später wäre er ertrunken gewesen. Wie rtl.de berichtet, wollte Hundehalterin Jennifer Vaz den Pitbull, der auf den Namen River getauft wurde, adoptieren – doch der vertrug sich nicht mit seiner Retterin Molly.

Heute geht es dem zweijährigen River prächtig – das kann man über sein früheres Herrchen womöglich bald nicht mehr sagen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wollte sich Davis mit der brutalen Tat am Ex-Freund seiner Freundin rächen, der ihr den Hund geschenkt hatte.

RND/AP