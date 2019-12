Die riesige Marine-Basis in Pensacola (Florida) war Tatort des jüngsten Feuerüberfalls in den USA. Das FBI stuft die Tat eine 21-jährigen Saudis mittlerweile als Terrorakt ein. Quelle: U.S. Navy photo by Patrick Nichols

FBI behandelt Schüsse auf Marinebasis als Terrorakt Nachdem ein saudiarabischer Leutnant auf einer Marinebasis in Florida drei amerikanische Kameraden erschossen hatte, stuft das FBI die Tat jetzt als Terrorakt ein. Der 21-Jährige war zu einer Ausbildung zum Marineflieger auf der Basis in Pensacola. Die US-Polizei geht bei den Schüssen auf einem Marinestützpunkt in Florida von einer terroristischen Tat aus. Bislang sei niemand verhaftet worden, teilte das FBI am Sonntag mit. Mohammed Alshamrani, ein 21-jähriger Leutnant der saudischen Luftwaffe, hatte am Freitag in einem Klassenzimmer des Fliegerstützpunkts Pensacola Schüsse abgefeuert und drei Menschen getötet. Er wurde von einem Polizisten getötet. Acht Personen wurden verwundet, doch es wird erwartet, dass sie alle genesen werden. Die Mordwaffe, eine österreichische Glock 9mm, habe Ashamrani übrigens legal erworben, so die Ermittler. Ermittler glauben, dass der Schütze wenige Tage vor dem Angriff New York besuchte und dort das Rockefeller Center besichtigte, wie aus staatlichen Kreisen verlautete. Sie versuchten, den Zweck des Besuchs herauszufinden. Nach Angaben von US-Medien hatte der Schütze angeblich kurz vor der Tat bei einem Abendessen mit anderen Soldaten Videos von Massen-Schießereien geschaut. Eine offizielle Bestätigung gab es dazu nicht. US-Verteidigungsminister Mark Esper sagte, er habe angeordnet, die Sicherheitsvorkehrungen auf Militärstützpunkten zu überprüfen – ebenso wie die Sicherheitschecks von Ausländern, die zur Militärausbildung in die USA kämen. RND/AP