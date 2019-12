„Lebende Legende“: So gratuliert Michael Douglas Vater Kirk zum 103. Geburtstag

Die Hollywood-Legende Kirk Douglas wird am 9. Dezember unglaubliche 103 Jahre alt. Sohn Michael Douglas schickt Grüße via Instagram und gratuliert seinem Vater mit emotionalen Worten zu seinem Ehrentag. Zuvor hatte bereits Schwiegertochter Catherine Zeta-Jones ihre Glückwünsche ausgesprochen.

In den 1950er und 1960er Jahren war Kirk Douglas einer der größten Stars Hollywoods. Über die Jahrzehnte hinweg hat er sich in der Traumfabrik den Status einer Legende gesichert. Das sieht auch sein Sohn Michael Douglas (75, „Wall Street“) so, der auf Instagram Papa Kirk zu dessen 103. Geburtstag am heutigen 09. Dezember gratuliert.

„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Papa“, schreibt Douglas. Dazu veröffentlichte er ein Bild, auf dem er seinem Vater einen dicken Schmatzer aufdrückt. „Du bist eine lebende Legende, und deine gesamte Familie schickt dir all die Liebe in ihren Herzen!“

Auch die Schwiegertochter sendet Grüße

Zuvor hatte bereits Schwiegertochter Catherine Zeta-Jones (50) gratuliert, die seit November 2000 mit Michael Douglas verheiratet ist und mit ihm Tochter Carys (16) und Sohn Dylan (19) hat. Sie hatte bei Instagram ein Foto von sich und Kirk Douglas veröffentlicht. „Dieser Typ auf meinem Schoß ist 103 Jahre alt. Alles Gute zum Geburtstag, Papi. Ich liebe dich von ganzem Herzen“, ist darunter zu lesen.

RND/spot/wue