Schock bei Fan-Treffen: Ryan Reynolds rettet sich vor umkippender Absperrung

Bei einer Comic-Messe in Sao Paulo ist am Wochenende eine Absperrung umgekippt. Die Besucher der ersten Reihen fielen nach vorne. Schauspieler Ryan Reynolds konnte sich mit einem Sprung retten.

Berlin. Der kanadische Schauspieler Ryan Reynolds („Deadpool“) ist im brasilianischen Sao Paulo seinen Fans ungewollt sehr nahe gekommen. Bei einer Comic-Messe kippte am Wochenende eine Absperrung in Richtung des 43-Jährigen, wie in mehreren Videos auf Twitter zu sehen ist. Die Besucher in den ersten Reihen fielen nach vorne – Reynolds rettete sich mit einem Satz nach hinten.

„Sah schlimmer aus als es war“

Dem US-Magazin „Entertainment Tonight“ sagte Reynolds: „Es sah schlimmer aus, als es war.“ Er habe sich in dem Moment nur Sorgen um die Fans gemacht. Am Ende seien alle mit dem Schrecken davongekommen.

Seine Frau Blake Lively habe ihm vor der Messe gesagt: „Komm heil zurück.“ Berichten zufolge wollte Reynolds in Brasilien für seinen neuen Film „Free Guy“ werben.

RND/dpa