Baby in Stade ausgesetzt – Polizei bittet um Hinweise

Eine unbekannte Person hat in Stade ein Neugeborenes ausgesetzt. Nur durch ein aufmerksames Paar wurde das Mädchen gefunden. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe.

Stade. Die Polizei sucht nach der Mutter eines in Stade ausgesetzten Neugeborenen. Das kleine Mädchen war am Freitagabend von einem aufmerksamen Paar entdeckt worden, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte.

Die beiden hatten ihr Auto auf dem Gelände des Veranstaltungszentrums Stadeum geparkt und das Geschrei des Kindes gehört – sie fanden es auf einer Grünfläche. Der umgehend alarmierte Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens brachten das Kind nach der Erstversorgung in die Kinderintensivstation des Elbeklinikums.

Polizei sucht nach der Mutter

„Das kleine Mädchen hat sich zwischenzeitlich erholt und es geht ihm gut“, sagte Polizeisprecher Rainer Bohmbach am Montag. Wenn es nicht gefunden worden wäre, hätte es die Nacht im Freien aber nach Angaben der Ärzte vermutlich nicht überlebt. Weil sich bislang weder die Mutter noch andere Verwandte gemeldet haben, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen die noch unbekannte leibliche Mutter wird wegen Aussetzung ermittelt.

