Mehrere Tote nach Schüssen in Krankenhaus in Tschechien

Nach Schüssen in einem Krankenhaus in Tschechien hat es mehrere Tote gegeben. Das berichtete die Agentur CTK unter Berufung auf Innenminister Jan Hamacek. Die Schüsse fielen demnach in der Stadt Ostrava.

Ostrava. Nach Schüssen in einem Krankenhaus im tschechischen Ostrava (Ostrau) hat es mehrere Tote gegeben. Das berichtete die Agentur CTK am Dienstag unter Berufung auf Innenminister Jan Hamacek.

Die Polizei sei mit zahlreichen Beamten und einem Sondereinsatzkommando vor Ort. Nach Informationen der Zeitung „MF Dnes“ gibt es vier Todesopfer, zwei Menschen wurde schwer verletzt. Der Schütze war nach ersten Informationen noch auf der Flucht.

Hintergrund noch völlig unklar

Der Hintergrund der Tat ist den Angaben zufolge völlig unklar. Augenzeugen berichteten laut Medien, dass sie Schüsse aus dem Bereich der Notaufnahme gehört hätten. Die Universitätsklinik in der Industriestadt hat rund 1200 Betten.

Ostrava ist mit rund 290 000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Tschechiens und Verwaltungszentrum der mährisch-schlesischen Region. Die Stadt liegt an der Nordostgrenze Tschechiens, zehn Kilometer südwestlich von Polen und 50 Kilometer nordnordwestlich der Grenze zur Slowakei.

RND/dpa