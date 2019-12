Nach dem Tod von Marie Fredriksson: So verabschiedet sich ihr Roxette-Kollege

Nach einem langen Kampf gegen den Krebs ist “Roxette”-Frontsängerin Marie Fredriksson im Alter von 61 Jahren gestorben. Nun hat sich auch ihr Bandkollege sehr emotional von ihr verabschiedet.

17 Jahre lang hat Sängerin Marie Fredriksson immer wieder gegen den Krebs gekämpft, am Montagmorgen ist die Roxette-Frau im Alter von 61 Jahren verstorben. Die Musikbranche trauert um eine Ausnahmekünstlerin: Mit weltweit mehr als 75 Millionen verkauften Platten gehörte „Roxette“ zu einer der erfolgreichsten Popmusikbands der 1980er und 1990er Jahre.

Auf Facebook verabschiedete sich am Dienstag ihr langjähriger Bandkollege Per Gessle von der Schwedin. Der 60-Jährige schrieb in seinem langen Post: „Zeit vergeht so schnell. Es ist noch nicht lange her, dass wir Tage und Nächte in einem kleinen Apartment in Halmstadt verbracht haben. Wir haben Musik gehört, die wir geliebt haben und unmögliche Träume miteinander geteilt.“

„Du mehr als 40 Jahre lang meine wundervollste Freundin“

Dann richtet Gessle dankende Worte direkt an Marie: „Danke Marie, danke für alles. Du warst eine herausragende Musikerin mit einer meisterhaften Stimme, eine beeindruckende Performerin. Danke, dass du meine schwarz-weißen Songs mit den buntesten Farben gefühlt hast. Du warst mehr als vierzig Jahre lang meine wundervollste Freundin. Ich bin stolz und geehrt und glücklich, dass wir so viel Zeit miteinander verbracht haben und dass ich so viel von deiner Zeit, deinem Talent, deiner Wärme, deiner Großzügigkeit und deinem Humor erleben durfte. Meine ganze Liebe geht an deine Familie. Nichts wird sein wie es mal war.“

RND/lob