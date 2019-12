Lebensgefährlich verletzt: 21-Jähriger mit Beil attackiert

Ein 21 Jahre alter Mann ist in einer Bochumer Wohnung angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein 22-jähriger, stark alkoholisierter Verdächtiger wurde festgenommen. Das Opfer musste notoperiert werden – eine Mordkommission ermittelt.

Bochum. Ein 21-Jähriger ist in einer Bochumer Wohnung mit einem Beil attackiert und lebensgefährlich verletzt worden. Ein 22 Jahre alter Tatverdächtiger sei nach dem Angriff in der Nacht zum Dienstag festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Er soll zuvor gewaltsam in die Wohnung, die dem Bruder des Opfers gehöre, eingedrungen und dann mit dem Beil auf den jungen Mann eingeschlagen haben.

Der 21-Jährige sei unter anderem am Kopf verletzt worden. Er musste den Ermittlern zufolge notoperiert werden. Polizisten hätten den stark alkoholisierten Verdächtigen in unmittelbarer Tatortnähe fassen können. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

