Shitstorm in den sozialen Medien: Jägerin posiert mit getöteten Tieren

So viel wird beim Scrollen durch die Social Media-Accounts einer jungen Jägerin deutlich: Die Neuseeländerin ist extrem stolz auf ihre Leidenschaft, das Jagen. Von Ziegen über Wildschweine bis hin zu Hirschen – es gibt kaum eine Tierart, die von ihr noch nicht erlegt wurde. In den sozialen Netzwerken stößt ihre kontroverse Inszenierung auf Kritik.

Knapp 43.000 Menschen folgen dem Instagram-Account namens „hunting_lucyjaine“. Dahinter steckt eine Neuseeländerin, die – so gibt sie es in ihrem Profil an – jagt, um sich und ihre Familie mit dem erlegten Wild selbst zu versorgen. Einen Beweis dafür liefert die junge Frau in Form der Fotos und Videos, die sie auf ihren Kanälen postet. Zu sehen sind darauf die erlegten Tiere, mit denen sich Lucy Jane stolz ablichten lässt. Doch vielen Nutzern von Instagram und Co. geht diese Zurschaustellung zu weit.

Shitstorm im Netz – aber auch positive Reaktionen

Von Tierschützern bis zu Jägern – die Bandbreite der Accounts, die unter den Posts von Lucy Jane kommentieren, könnte nicht unterschiedlicher sein. Die meisten Rektionen und Kommentare auf die geposteten Bilder der Neuseeländerin sind jedoch kritisch. Fragen wie „Wie kannst du nur“ oder Ausrufe wie „Schäm dich“ finden sich unter nahezu allen Beiträgen der Jägerin. Einige Nutzer verlinken den offiziellen Instagram-Account in den Instagram-Kommentaren – in der Hoffnung, das Profil werde gesperrt.

Nichtsdestotrotz finden sich auch vereinzelte positive Reaktionen auf die Frau, der es eigenen Aussagen nach um ökologische und nachhaltige Ernährung geht.

RND/liz