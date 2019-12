Mehrere Polizisten in New Jersey angeschossen

In einer Stadt in der Nähe von New York sind dem Gouverneur des US-Bundesstaates New Jersey zufolge, mehrere Polizisten angeschossen worden. Ein oder mehrere Täter hatten das Feuer eröffnet. Die Hintergründe sind noch unklar.

Jersey City. In einer Stadt im US-Staat New Jersey ist es am Dienstag aus zunächst unbekannten Gründen zu einem Schusswechsel gekommen. Mehrere Polizisten seien angeschossen worden, sagte Gouverneur Phil Murphy am Dienstag. Das Viertel in Jersey City, in dem die Schüsse gefallen waren, wurde komplett abgeriegelt. Darüber, wer dort das Feuer eröffnet hatte, gab es zunächst keine Informationen. Es waren aber nach einem mehr als einstündigen Schusswechsel am Nachmittag keine Schüsse mehr zu hören.

Ein FBI-Sprecher bestätigte lediglich, dass mehr als ein Polizeibeamter angeschossen worden sei. Über den Zustand der Beamten und weitere Hintergründe sagte er nichts. Auf dem Polizeifunk war zu hören, dass Sondereinsatzkräfte eine katholische Schule durchkämmten, die in dem Viertel liegt.

RND/dpa