Feuerwehrmann findet mitten am Tag Leiche in Lübecker Bankfiliale

In Lübeck hat ein Feuerwehrmann mitten am Tag eine Leiche in einer Bankfiliale entdeckt. Ihn schockiert das Erlebnis vor allem deshalb, weil offensichtlich schon vorher einige Passanten über die leblose Frau gestiegen sind.

Lübeck. Er wollte eigentlich nur eine Überweisung machen, doch entdeckte dann eine tote Frau: Ein Lübecker Feuermann hat mitten am Tag in einer Bankfiliale eine Leiche gefunden, wie die „Lübecker Nachrichten“ (LN) berichten. Er habe noch versucht, die Frau wiederzubeleben – doch vergeblich.

Den Feuerwehrmann Daniel Klenzendorf schockiert das Erlebnis laut LN – vor allem deshalb, weil er vermutet, dass bereits zuvor Passanten einfach über die leblose Person gestiegen sind, ohne sich um ihren Zustand zu scheren. Bei der Toten handelte es sich demzufolge offenbar um eine Obdachlose, vor der Frau standen Tüten mit ihrem Hab und Gut. „Das hat mich stutzig gemacht. Normalerweise bleiben Obdachlose ja nur solange in der Bank um sich aufzuwärmen, bis die ersten Kunden kommen“, sagte Klenzendorf der Zeitung.

Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden

Fünf Minuten nach seinen Reanimationsversuchen konnten seine Kollegen von der Rettung nur noch den Tod der Frau feststellen. „Ich war sauer und wollte direkt zur Polizei gehen, um eine Anzeige gegen Unbekannt wegen unterlassener Hilfeleistung zu stellen“ sagt Klenzendorf. Davon sah er am Ende ab, möchte aber trotzdem darauf aufmerksam machen, dass man sich um seine Mitmenschen sorgen sollte. „Keiner muss bei einer Person, die regungslos auf dem Boden liegt, Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Das finden viele eklig“, sagt Klenzendorf. „Ich auch. Die Person hatte sich eingekotet, es hat furchtbar gerochen. Aber es ist ein Mensch, da muss man helfen!“ Und weiter: „Die Person laut ansprechen und einen Rettungswagen rufen, das kann wirklich jeder!“

Der Vorraum der Bank ist der Zeitung zufolge video-überwacht. Laut Staatsanwaltschaft Lübeck ist „nicht von einer längeren Liegezeit“ der toten Frau dort auszugehen. Die Frau ohne festen Wohnsitz sei eines natürlichen Todes gestorben, der nicht durch Kälte verursacht wurde, bestätigte Oberstaatsanwältin Dr. Ulla Hingst.

