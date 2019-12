Bekommt Sarah Harrisons Tochter bald ein Geschwisterchen?

Die Geburt ihrer Tochter Mia Rose hat Sarah Harrisons Leben „von 0 auf 100 auf den Kopf gestellt“. Nun verrät die 28-Jährige, wie es mit der Familienplanung weitergeht.

Sarah Harrison ist seit November 2017 mit dem US-Amerikaner Dominic Harrison verheiratet. Im selben Monat kam ihre gemeinsame Tochter Mia Rose zur Welt. Heute sagt die einstige „Bachelor“-Kandidatin: „Elternsein ist die bisher größte Herausforderung in unserem Leben.“ Dennoch wünscht sich das Paar noch ein weiteres Kind.

In ihrem neu erschienen Buch „#Familygoals: Als Team zum Familienglück“ schreiben die Harrisons, dass die Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist. „Ja, wir wünschen uns ein weiteres Kind“, bestätigte die 28-Jährige nun auch im Interview, meinte aber dennoch: „So etwas kann man nicht immer genau planen.“ Sollte es so weit sein, wolle das Paar seine Community natürlich „früher oder später“ davon in Kenntnis setzen.

Wünscht sich das Paar einen Jungen oder ein Mädchen?

Auf ein bevorzugtes Geschlecht des Wunschkindes angesprochen, sagte die Influencerin: „Das ist uns ehrlich gesagt egal, obwohl es schon schön wäre, auch mit einem Jungen die Erfahrungen zu sammeln.“ Mehr als zwei Kinder seien derzeit aber nicht geplant. Oder doch? „Ich denke, wir sind mit zwei Kindern sehr glücklich. Aber das werden wir dann sehen, wenn es so weit ist“, so Harrison.

RND/cos/spot