Trauer um Jack Burns (14): Jungschauspieler tot aufgefunden

Mit seinen 14 Jahren war Jack Burns schon in verschiedenen TV-Produktionen zu sehen und galt als talentierter Tänzer. Jetzt wurde der Jugendliche tot im Haus seiner Eltern aufgefunden. Die Todesursache ist noch unklar.

Trauer um den jungen Schauspieler Jack Burns: Der 14-Jährige wurde bereits am 1. Dezember tot im Haus seiner Eltern in Greenock in Schottland gefunden. Die Todesursache sei noch unklar, der Tod werde aber nicht als „verdächtig“ behandelt, schreiben britische Medien

Bekannt wurde Jack Burns durch die Netflix-Serie „Outlander“, außerdem war er in verschiedenen BBC-Produktionen sowie dem ITV-Thriller „Plain Sight“ zu sehen, berichtet die Zeitung „Daily Mail“. Seine Ausbildung zum Balletttänzer absolvierte der 14-Jährigen bei der Elite Academy of Dance in Greenrock und beim Royal Conservatoire in Glasgow.

Die Tanzakademie machte den Tod ihres Schüler bei Facebook öffentlich: „Mit einem schweren Herzen schreiben wir diesen Post. Auf tragische Weise haben wir unseren geliebten Schüler Jack Burns am 1. Dezember verloren. Jack war eine Inspiration für alle bei der Elite Academy und hat die Herzen aller berührt, die die Freude hatten, seit 2012 mit ihm zusammen zu arbeiten und zu tanzen.“

