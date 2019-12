Polizei veröffentlicht Video: Dieser Mann hat den Ikea-Geldboten überfallen

Der spektakuläre Überfall auf einen Ikea-Geldboten in Frankfurt hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt veröffentlicht die Polizei Fotos und ein Video des Täters. Der Geldbote war durch einen Schuss schwer verletzt worden.

Frankfurt/Main. Mit einem Video und Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei Zeugen des Überfalls auf einen Geldboten vor einem Möbelhaus in Frankfurt. Die Bilder zeigen den Täter in weißem Kapuzenpulli und schwarzer Jogginghose sowie das Fluchtfahrzeug, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann versteckt sein Gesicht hinter einer schwarzen Basecap und einer großen schwarzen Sonnenbrille. Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich zu melden, und warnt zugleich, dass der 30 bis 45 Jahre alte Täter bewaffnet sei.

Ein Unbekannter hatte am 9. November vor der Ikea-Filiale im Stadtteil Nieder-Eschbach einem Geldboten eine Kassette voller Bargeld entrissen. Bei einer Rangelei am Seiteneingang kam es zu einem Schusswechsel, der Bote wurde getroffen und schwer verletzt. Nach dem Überfall wurde das ausgebrannte Fluchtauto nahe des Tatorts gefunden. Auch eine mögliche Verbindung zur früheren Roten Armee Fraktion (RAF) steht im Raum.

RND/dpa