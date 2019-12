Berühmter Botaniker und TV-Moderator David Bellamy (86) ist tot

Der berühmten Botaniker, Autor und TV-Moderator Der Brite starb am Mittwoch im Alter von 86 Jahren. Bellamy wurde durch TV-Sendungen auch in Deutschland bekannt.

Trauer um den berühmten Botaniker, Autor und TV-Moderator David Bellamy. Der Brite ist am Mittwoch im Alter von 86 Jahren gestorben. Das gab die Conservation Foundation, eine Stiftung, die er selbst gegründet hatte und leitete, bekannt.

„Die Conservation Foundation gibt tief traurig den Tod von Professor David Bellamy, unseres Mitbegründers und Präsidenten, bekannt. Die Stiftung lag David sehr am Herzen und er lag uns sehr am Herzen“, heißt es in einem Tweet.

Bellamy trat seit Ende der 60er Jahre durch Publikationen und in Fernsehsendungen in der britischen Öffentlichkeit für Umweltschutz und Naturerhaltung ein. Er moderierte für die BBC auch Fernsehserien zur Botanik („Bellamys Pflanzen-Report“), die auch im deutschen Fernsehen liefen. Bellamy schrieb über 45 Büchern.

