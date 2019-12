Kind mitten im Streik in Pariser Vorstadtzug geboren

In Frankreichs Hauptstadt Paris werden derzeit auch die Vorortzüge bestreikt. Deshalb wollte eine Frau unbedingt einen Vorortzug am Gare de Lyon benutzen, obwohl sie hochschwanger war. Nach ein paar Stationen allerdings hielt der Zug wieder an – die Frau brachte noch an Bord ein Kind zur Welt.

Paris. Mitten im Pariser Streikchaos hat eine Frau Berichten zufolge ein Kind in einem Vorstadtzug auf die Welt gebracht. „Sie hatte Schwierigkeiten, sich zu bewegen. Einer unserer Mitarbeiter vor Ort riet ihr, nicht mit dem Zug zu fahren, aber sie bestand darauf“, teilte die französische Staatsbahn SNCF der Zeitung „Le Figaro“ am Mittwochabend mit.

Die Frau sei am Nachmittag am Pariser Bahnhof Gare de Lyon eingestiegen, einige Stationen etwas außerhalb der Stadt sei ihre Fruchtblase geplatzt. Der Zug hielt in der Station Villeneuve-Saint-Georges an, und die Frau brachte ihr Kind zur Welt, wie die Zeitung weiter berichtete. Mutter und Kind ginge es gut.

Dass Kinder in den Zügen des Pariser Nahverkehrsnetzes geboren werden, kommt immer wieder vor. In der Regel können diese dann bis zu ihrem 25. Geburtstag kostenlos mit den Zügen in der Hauptstadt fahren. In diesem Fall überlege man sogar eine lebenslange Freifahrt. „Wir werden das Donnerstag entscheiden“, sagte ein Sprecher der SNCF.

Derzeit herrscht in Paris wegen des Streiks gegen die Rentenreform Verkehrschaos – zahlreiche Züge fallen aus, etliche Metrolinien werden nicht bedient. Die Störungen dauern seit einer Woche an und zehren an den Kräften der Pariser.

RND/dpa