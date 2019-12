Mäuse in Aldi-Markt: Komplette Filiale wegen Schädlingsbefall geschlossen

In einer Aldi-Filiale in Baden-Württemberg sind Spuren von Mäusen gefunden worden. Der Markt wurde vorübergehend geschlossen. Erst 2018 war die Filiale als eine der ersten im neuen Design eröffnet worden.

Möglicher Mäusebefall in einer Aldi-Filiale in Salach (Baden-Württemberg): Der Markt wurde am Mittwoch aus betrieblichen Gründen geschlossen. Aus einer Presseerklärung von Aldi-Süd, aus der die „Südwest Presse“ zitiert, geht hervor, dass ein Schädlingsbefall der Grund für die vorübergehende Schließung ist.

Demnach wurden Fressspuren von Mäusen entdeckt. Zudem sei eine „Kontamination der Warenpackung mit Mäusekot“ nicht auszuschließen. Da das auch für bereits verkaufte Waren gelte, bittet das Unternehmen seine Kunden darum, die Waren zu entsorgen oder in der Filiale zurückzugeben. Der Kaufpreis werde erstattet.

Markt wurde erst 2018 eröffnet

Weiterhin rät das Unternehmen zu einer gründlichen Reinigung und Desinfektion der Hände. Aldi bedauere den Vorfall und entschuldigte sich bei allen Kunden für die Unannehmlichkeiten, heißt es weiter.

Wie die Zeitung weiter berichtet, hatte der Markt erst im November 2018 eröffnet. Im Januar freute sich Bürgermeister Julian Stipp noch über eine der ersten Aldi-Filialen im neuen Design. Wie es zu dem Befall kommen konnte, ist bislang nicht klar.

RND/ce