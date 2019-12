Gerd Baltus ist tot – “Tatort”- und “Traumschiff”-Schauspieler stirbt in Hamburg

Der Schauspieler Gerd Baltus ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Ehefrau gegenüber dem NDR. Baltus war unter anderem in Serien wie “Derrick” oder “Tatort“ zu sehen.

Im Alter von 87 Jahren ist der deutsche Schauspieler Gerd Baltus am Freitag in Hamburg gestorben. Das bestätigte seine Ehefrau am Samstagmorgen gegenüber dem NDR.

Baltus war unter anderem in TV-Produktionen wie „Tatort“, „Der Kommissar“, „Der Alte“, „Das Traumschiff“, „Derrick“ oder „Unser Lehrer Dr. Specht“ zu sehen. Darüber hinaus war er regelmäßig als Hörspielsprecher tätig. Dabei galt die Verkörperung schwieriger Individualisten und Sonderlinge stets als seine Stärke. Für seine Rolle des Leutnant Beckerath in der Verfilmung der Thomas-Mann-Novelle „Wälsungenblut“ erhielt Baltus den Deutschen Filmpreis.

