“You’re The One That I Want!“: Das Musical „Grease“ erzählte eine Liebesgeschichte aus den Fünfzigerjahren. Mit der Verfilmung ging die Karriere von Olivia newton-John und John Travolta in die Stratosphäre.

Reunion: John Travolta und Olivia Newton-John schlüpfen in ihre “Grease”-Kostüme Vor 41 Jahren lief der Kultfilm “Grease” in den Kinos. Weltweit sorgte der Tanzfilm für einen absoluten Kassenhit und ist bis heute Kult. John Travolta und Olivia Newton-John ließen kürzlich “Grease” wiederaufleben, als sie in die Kostüme ihrer ehemaligen Rollen schlüpften. 41 Jahre nachdem der Kultfilm „Grease“ veröffentlicht wurde, feierten die Hauptfiguren Danny und Sandy ein Comeback. Wie es dazu kam? Ein sing-along-Event in Florida stand unter dem Zeichen des Films. Dabei durften selbstverständlich John Travolta (65) und Olivia Newton-John (71) als Hauptdarsteller nicht fehlen… Die beiden verkleideten sich zu diesem Anlass kurzerhand als das legendäre Liebespaar – sehr zur Freude der Sängerin. Newton-John postete auf Instagram ein Bild davon, wie sie bis über beide Ohren strahlend Hand in Hand mit ihrem Co-Star zum Ort des Geschehens schlendert. Den Schnappschuss kommentiert sie mit: „Das erste Mal wieder im Kostüm seitdem wir den Film gemacht haben! Ich freue mich so!!“ Später tauschte die gebürtige Britin laut „People“ den gelben Cardigan und den gleichfarbigen Rock dann aber doch lieber gegen eine Lederjacke und eine schwarze Hose. RND/spot/mak