Nochehefrau Claudia bleibt Nachbarin von Michael Wendler

Die Scheidung von Michael Wendler und Claudia Norberg läuft, trotzdem wird die künftige Ex dem Schlagersänger nah bleiben. Um für die gemeinsame Tochter Adeline da zu sein, suche sie sich eine Bleibe in der Stadt Cape Coral in Florida, sagte sie der „Bild“-Zeitung. Dort möchte die 48-Jährige künftig eine Zimmervermietung für Touristen anbieten.

Die Scheidung von Schlagerstar Michael Wendler (47) läuft bereits. Das erzählte die Ex des Schlagersängers, Claudia Norberg (48), der „Bild“-Zeitung. Man regele das nach US-Recht. Norberg hat die Green Card. Sie wolle keinen Rosenkrieg, sagt sie. Beide Eheleute seien darauf bedacht, dass es dem anderen gut gehe.

„Das Sorgerecht für Adeline bleibt bei uns beiden“

Auch die gemeinsame Tochter Adeline (17) solle kein Zankapfel werden. „Das Sorgerecht für Adeline bleibt in jedem Fall bei uns beiden. Aber Adeline hat ja im Februar Geburtstag und wird dann auch schon 18 Jahre, dann hat sich das mit dem Sorgerecht ohnehin erübrigt“, erklärte Norberg der „Bild“.

Um ihrem einzigen Kind, das in Florida bleiben möchte, nahe sein zu können, plant Norberg ihre Zukunft ebenfalls im Lee County. Sie wolle sich in der 180.000-Seelen-Stadt Cape Coral niederlassen. „Cape Coral ist auch meine neue Heimat geworden, es ist mein Lebensmittelpunkt, ich habe dort ein soziales Umfeld, habe Freundschaften geschlossen, und die Stadt ist mir einfach vertraut.“

Norberg war 29 Jahre mit Wendler liiert

Dem Büro von Michael Wendler wird Claudia Norberg laut „Bild“ nicht länger vorstehen. Stattdessen wolle sie eine Zimmervermietung für Touristen anbieten. Ihre Mutter würde sie dabei finanziell unterstützen, „wofür ich ihr sehr dankbar bin“.

Norberg war 29 Jahre mit Michael Wendler liiert. 2016 zog die Familie nach Cape Coral, im Oktober 2018 gab das Paar seine Trennung bekannt. Michael Wendler ist seit Herbst 2018 mit der 2000 geborenen Laura Sophie Müller zusammen, mit der er im Sommer 2019 an der RTL-Realityshow „Das Sommerhaus der Stars“ teilnahm. Norberg wird im Januar 2020 Teilnehmerin der 14. Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ alias „Dschungelcamp“ werden.

RND/hal