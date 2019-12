Greta Thunberg postet Bild aus überfülltem Zug durch Deutschland

Das berühmteste Mädchen der Welt fährt in “überfüllten Zügen durch Deutschland” – auf dem Weg nach Hause nach Schweden. Die 16-jährige Klimaaktivistin zeigte sich auf Twitter enttäuscht vom Klimagipfel in Madrid. Sie schrieb dennoch: “Wir werden niemals aufgeben.”

Turin. Da sitzt sie mit dickem Gepäck zwischen den Abteilen eines ICE auf dem Fußboden – das derzeit wohl berühmteste Mädchen der Welt schert sich nicht um Komfort. hat ein Bild von sich gepostet. Und schreibt dazu: „Ich fahre in überfüllten Zügen durch Deutschland. Und bin schlußendlich auf meinem Weg nach Hause!“

Da spricht Sehnsucht nach Ruhe und Frieden aus der 16-Jährigen. Die am Samstagabend auch den Mangel an Fortschritten bei der Weltklimakonferenz in Madrid scharf kritisier hatte. Es sehe so aus, als würde die Konferenz gerade scheitern, schrieb die 16-Jährige auf Twitter. „Die Wissenschaft ist eindeutig, aber die Wissenschaft wird ignoriert.“

An dem Kampf, den sie zusammen mit ihren Mitstreitern gegen die Klimakrise führe, ändere das aber nichts: „Was auch immer passiert: Wir werden niemals aufgeben. Wir haben gerade erst angefangen“, twitterte Thunberg, die selbst einige Tage lang bei dem Gipfel dabei war.

Die Verhandlungen in Madrid dauerten auch mehr als 24 Stunden nach dem geplanten Ende weiter an. Beobachter rechneten nicht mit einem schnellen Durchbruch.

RND/big/dpa