Musikalischer Stinkefinger: Starbucks-Mitarbeiter kündigt mit Song

Toronto. Eine außergewöhnliche Kündigung wird gerade zum Internet-Hit: Der Starbucks-Mitarbeiter Anesti Danelis hat seinen Job bei einer Filiale in Toronto mit Hilfe eines Songs geschmissen. Er stürmte samt Gitarre den Laden und geigte seiner Vorgesetzten die Meinung.

Grund für die ungewöhnliche Aktion sei seine Chefin, wie Danelis im Lied berichtet. Sie sei seit seiner Zeit bei Starbucks immer unfair gewesen. Beispielsweise als er eine Beförderung wollte, und sie ihn ausgelacht habe.

„Vermisse meine Arbeitskollegen“

„Fick diesen Job, ich kündige“, singt Danelis unter anderem in dem Song. „Ich will nicht für jemanden arbeiten, der seine Angestellten wie Scheiße behandelt“, heißt es weiter in dem Songtext. „Ich habe einen weitaus besseren Job gefunden, heute war mein letzter Tag. Eigentlich müsste ich noch zehn Schichten machen, aber: Fuck it. Es fühlt sich so gut an, sagen zu können: Scheiß drauf, ich kündige!“

Allerdings gibt Danelis auch zu, dass er seine Arbeitskollegen vermissen wird – und auch seine Kunden.

RND/msc