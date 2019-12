Hund auf offener Straße gestohlen: Einen Tag später liegt er tot im Altkleidercontainer

Sie geht wie so oft mit ihrem Hund spazieren, da wird eine Frau vor ihren Augen ihr Haustier gestohlen: Ein Mann schnappt den Hund und fährt mit ihm im Auto davon. Einen Tag später wird das Tier tot in einem Altkleidercontainer gefunden.

Marburg. In Marburg hat die Polizei einen toten Hund in einem Altkleidercontainer gefunden. Der Hund war seiner 29 Jahre alten Besitzerin am Freitag gestohlen worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie war demnach mit dem Hund spazieren, der mehrere Meter frei vor ihr her lief. Als das Tier an einem Mann vorbeirannte, der neben seinem Auto am Fahrbahnrand stand, schnappte sich der Mann den Hund, stieg ins Auto und fuhr davon.

Einen Tag später fand die Polizei den toten Hund in dem Container, der auf einem mehrere Kilometer entfernten Parkplatz steht. Er habe in einer Plastiktasche gelegen, äußere Verletzungen seien nicht zu erkennen gewesen, hieß es. Die Halterin hatte den Hund bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Grund für den Diebstahl unklar

Bisher hat die Polizei keine Vermutung, warum der Mann das Tier stahl. Auch wie der Hund starb, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

RND/dpa