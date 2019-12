Charlize Theron: Meine Mutter ließ mich sexuell experimentieren

Die Tochter von Charlize Theron, Jackson (7), ist Transgender. Als Mutter damit umzugehen, war für die 44-Jährige kein Problem -dank ihrer eigenen Mutter. Denn die hatte die Schauspielerin in punkto Sexualität sehr offen erzogen.

Dem Magazin „Pride Source“ verriet Charlize Theron: „Mir war es erlaubt, zu experimentieren. Ich wünschte, alle jungen Menschen hätten den Mut und die Freiheit dazu. Ich fühlte mich sicher, weil mir ein Mensch beistand, der mich nie verurteilt oder verunglimpft hätte.“ Am Ende der sexuellen Experimente war für die heute 44-Jährige dann allerdings klar: „Ich war eindeutig hetero. Was ich ein bisschen bedauere.“

Sie will für ihre Kinder genau so offen sein, wie es ihre eigene Mutter war. Nichts ist für Theron wichtiger, dass ihre Kleinen ihren eigenen Weg finden und gehen können: „Ich liebe es, wie frei meine Kids denken. Meine vierjährige Tochter August hat verkündet, dass später fünfmal heiraten will. Dreimal Jungs und zweimal Mädchen. Es ist toll, dass sie sich sicher genug fühlt, die Welt völlig ohne Vorurteile für sich zu erfahren.“

Aus Sohn wird Tochter

Theron gibt zu, dass es auch für sie eine Umstellung war, nachdem Jackson im Alter von 3 Jahren verkündet hatte, dass sie kein Junge war: „Als sie dann älter wurde und las, dass ich in Interviews das falsche Pronomen in Bezug auf sie benutzt hab, hat ihr das sehr weh getan. Deshalb habe ich dann auch der Welt mitgeteilt, dass wir es bevorzugen, dass man bei Jackson immer ‚sie‘ und ‚ihre‘ schreibt.“

RND/sin