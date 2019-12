Zwölf Koalas vor Buschfeuer in Australien gerettet

Noch immer wüten in Australien hunderte verheerende Buschfeuer. Tierschützer haben nun zwölf Koalas vor den Bränden in den Blue Mountains gerettet. Das sei besonders wichtig, um die Population der vom Aussterben bedrohten Tiere zu erhalten.

Tierschützer haben in Australien zwölf Koalas aus dem vom Buschfeuer bedrohten Blue Mountains in New South Wales gerettet. Die Retter brachten die Tiere in den Taronga Zoo, berichtet die Tageszeitung „The Sydney Morning Herald“.

Insgesamt wurden drei männliche, vier weibliche Tiere und vier Jungtiere vom staatlichen Rettungsdienst und einem speziellen Kletterteam gerettet. Nun werden die Koalas vom Veterinär-Team des Taronga Wildlife Krankenhauses betreut, bis ihr Lebensraum wieder sicher ist und sie ausgewildert werden können.

Population in den Blue Mountains ist von besonderer Bedeutung

„Da die Koalas eine der genetisch vielfältigsten Tiere in dem Land sind, ist die Rettung der Tiere vor allem für den Artenschutz besonders wichtig“, erklärt die Direktorin für Naturwissenschaften, Kellie Leigh. Zudem seien die Tiere aufgrund dessen, dass sie nicht – wie viele andere Koalas – an der Infektionskrankheit Chlamydien leiden, besonders bedeutsam. Nach Angaben der Organisation Science for Wildlife gibt es nur zwei dieser Chlamydien-freien Populationen in New South Wales.

Die Expertin vermutet weiterhin, dass etwa zwei Drittel der Populationen in den Blue Mountains sowie anderer Gruppen im ganzen Staat verendet sind.

Koalas könnten bis 2050 ausgestorben sein

Mittlerweile gibt es nach Angaben von Leigh nur noch etwa 300.000 Tiere. Der World Wildlife Fund hat berechnet, dass Koalas in New South Wales bis 2050 ausgestorben sein könnten. „Die Rettung jeder einzelnen Koalapopulation ist entscheidend für das Überleben der Spezies“, sagte Leigh.

Seit mehreren Monaten lodern in Australien hunderte Buschfeuer, die schon mehrere Millionen Hektar Land vernichtet haben. Zahlreiche Lebensräume der Koalas fielen den Bränden ebenfalls zum Opfer.

