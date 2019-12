Schockierende Entdeckung: Schwer verletzte Gans mit Pfeilen im Körper aufgefunden

Ein grausamer Fund beschäftigt derzeit Tierschützer und die Kriminalpolizei in Brandenburg: Dort wurde am Mittwoch eine Gans aufgefunden, in deren Körper zwei Pfeile steckten. Das Tier wurde in eine Klinik gebracht – und kämpft ums Überleben.

Entsetzlicher Fall von Tierquälerei in Brandenburg: Wie die „Märkische Allgemeine Zeitung“ berichtet, ist am Mittwoch in Henningsdorf eine schwer verletzte Gans aufgefunden worden. Das Tier wurde demnach von bislang unbekannten Tätern mit zwei Pfeilen beschossen und schwer verletzt.

Die Wildtierrettung aus Wensickendorf eilte sofort zu der Gans und kümmerte sich um die Erstversorgung. Dafür lockte Mitarbeiter Steve Giese das verletzte Tier – welches eine andere Gans nicht aus den Augen ließ – zunächst an. Unterdessen sicherte die herbeigerufene Feuerwehr den Uferbereich des Nieder Neuendorfer Sees ab, damit das verletzte Tier nicht ins Wasser flüchten konnte.

Überlebenschancen noch unklar

Das Tier wurde zur Behandlung in eine Tierklinik gebracht. Dort bestätigte sich eine erste Vermutung: Die Pfeile müssen operativ entfernt werden. Ob Organe verletzt worden sind und das Tier überleben wird, konnte noch nicht gesagt werden.

Auch ob es sich um absichtliches Verhalten oder gegebenenfalls einen abgeprallten oder fehlgeleiteten Schuss handelt, ist noch unklar. Nach Angaben der Zeitung soll die Kriminalpolizei zu dem Fall hinzugezogen werden. Unterdessen wurde bekannt, dass das verletzte Tier bereits neun Tage zuvor von Bürgern gemeldet worden war. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte war die Gans jedoch nicht mehr auffindbar.

Tierschützer sind schockiert

Ruth Schnitzler, Vereinssprecherin der Wildtierrettung, ist „absolut schockiert“ von dem Fall. Weitere Tierschützer sprechen von „Fassungslosigkeit“, andere äußern sich kurz und knapp: „ekelhaft“ und „krank“ sind nur einige der Kommentare.

RND/MAZ/ce