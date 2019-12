PUR-Sänger Hartmut Engler: “Mich gäbe es eigentlich gar nicht“

Im Sammelband “Heimat – Wo das Herz zu Hause ist” von Ilka Peemöller spricht PUR-Sänger Hartmut Engler erstmals ausführlich über seine Kindheit.

Die deutsche Popband PUR gehört zu den erfolgreichsten Musikacts des Landes. Ihre Platten begeistern seit Jahrzehnten Millionen Fans. Im neuen Sammelband „Heimat – Wo das Herz zu Hause ist“ von Journalistin Ilka Peemöller spricht PUR-Frontmann Hartmut Engler ungewöhnlich offen über seine Kindheit und Jugend in Baden-Württemberg.

„Meine Eltern waren heimatvertriebene Flüchtlinge. Sie kamen nach Ende des Zweiten Weltkriegs beide zufällig auf getrennten Wegen ins Schwabenland: mein Vater Hans aus Ungarn, meine Mama Anni aus dem Sudetenland“, erzählt Hartmut Engler. Seine Eltern sparten jahrelang fleißig, bis sie sich in Ingersheim ihr eigenes, kleines Haus bauen konnten. Es waren harte Zeiten. „Mich gäbe es eigentlich gar nicht, hätte meine Mutter nicht zwei Jahre vor meiner Geburt meinen ungeborenen Bruder verloren. Weil sie zu stark auf der Baustelle mitgeholfen hatte, war ihr im fünften Monat das Kind abgegangen“, verrät der Musiker.

Hartmut Engler: Lied für seinen verstorbenen Bruder

Das Lied „Winter 59“ (2009) hat Engler seinem verstorbenen Bruder gewidmet. „Hätten wir uns geliebt, gemocht? Ich werde es nie erfahren. Aber ich weiß, dass ich nicht auf die Welt gekommen wäre. Weil meine Eltern immer nur drei Kinder haben wollten.“ Engler sei 1961 also der Heilsbringer gewesen, der die Familienplanung seiner Eltern doch noch erfüllte. „Das fand ich erst vor zehn Jahren in einer Familienaufstellung heraus. „Ich hatte über all die Jahre immer im Gefühl, dass da was war, aber typisch für die Nachkriegsgeneration meiner Eltern wurde da nicht großartig drüber geredet. Ich fragte immer und immer wieder nach, weil es auch kein Grab gab.“ Weil die Trauer um den Verlust so groß war, war die Freude unbeschreiblich, als seine Mutter noch mal einen Jungen bekam.

Im Sammelband „Heimat – Wo das Herz zu Hause ist“ (Goldmann) von Ilka Peemöller erzählen 35 Prominente wie Heino, Udo Lindenberg und Wotan Wilke Möhring ihre ganz persönlichen Geschichten.

RND/kiel