Lena Meyer-Landrut: Unterwäscheblitzer im Hörsaal einer Universität

Sängerin Lena Meyer-Landrut ist für ihre gewagten Outfits bekannt. Nun ist sie nur mit Blazer über ihrem BH in einem historischen Uni-Hörsaal aufgetreten.

In den letzten Tagen kommt man nicht an Sängerin Lena Meyer-Landrut vorbei. Wie kaum eine andere deutsche Prominente weiß die Hannoveranerin, sich geschickt in Szene zu setzen. Nun hat die Künstlerin in einem historischen Hörsaal einer Universität ganz in Weiß ein neues Video gedreht – nur mit Blazer und BH bekleidet.

Anschließend hat sie sexy Fotos davon auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht, auf denen man die bewusst inszenierten Unterwäscheblitzer sehen kann. All das macht Lena, um ordentlich Werbung für die Akustikversion ihres Hits „Thank you“ zu bekommen. Doch dieser Plan geht nur so mittelgut auf.

Lena Meyer-Landrut: Ihre Fans sind ganz hin weg und von den sexy Fotos

Anstatt über ihre Musik zu sprechen, sind ihre (männlichen) Fans nämlich nur ganz hin und weg von den heißen Aufnahmen. „Willst du mein Weihnachtsgeschenk sein?“, schreibt ein User. Ein Anderer kommentiert: „Du bist die heißeste Frau des Universums…“

RND/kiel