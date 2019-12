Schule schließt „Fridays for Future“-Aktivisten von Klassenfahrt aus

Weil drei Schüler aus dem Landkreis Traunstein sich an den „Fridays for Future“-Demonstrationen beteiligen, dürfen sie nun nicht an einer Exkursion nach Berlin teilnehmen (Symbolbild). Quelle: imago images/Müller-Stauffenberg