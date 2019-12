Taylor Swift ist die einflussreichste Twitter-Nutzerin 2019

Sängerin Taylor Swift ist einmal mehr zur einflussreichsten Twitter-Nutzerin gekürt worden. Diese Persönlichkeiten folgen dicht dahinter.

New York. Taylor Swift (30, „You Need to Calm Down“) ist zum zweiten Mal in Folge zur einflussreichsten Twitter-Userin ernannt worden. Mithilfe eines bestimmten Algorithmus hat das Consumer-Intelligence-Unternehmen Brandwatch den Influence-Score der erfolgreichen Sängerin auf der Social-Media-Plattform ermittelt: Sie erreichte stolze 97 von 100 Punkten. Im Vorjahr lag Swift bei 98 Punkten – und das, obwohl sie das gesamte Jahr über nur 13 Tweets abgesetzt hatte. Diese Anzahl übertraf sie 2019 allein schon im Dezember.

Trump auf Platz zwei

Swifts Konkurrenz ist ihr allerdings dicht auf den Fersen: Obwohl die Sängerin Platz eins belegt, folgen ihr US-Präsident Donald Trump (73) und Indiens Premierminister Narendra Modi (69) mit demselben Score. Auf Platz vier befindet sich Popstar Katy Perry (35, „Never Really Over“), gefolgt von Tesla-Chef Elon Musk (48) und Fußballstar Cristiano Ronaldo (34).

Platz sieben und acht gehen an Sängerin Lady Gaga (33, „Shallow“) und US-Moderatorin Ellen DeGeneres (61). Die Top Ten komplettieren Ariana Grande (26, „Seven Rings“) und Kim Kardashian (39).

RND/mia/spot